Тернополян просять подарувати свій голос книгам

26/09/2017 Розмір тексту:

«Озвучимо книжки для незрячих», – таку акцію реалізовують на Всеукраїнському рівні. Приєднатися вирішили і в Тернополі. Зголошуватися для участі в акції просять небайдужих жителів краю з хорошою дикцією.

Тернополянам пропонують стати «голосом» улюбленої книжки. Організатори акції більше орієнтується на працівників медійних організацій.

«Якщо ви приєднаєтеся до озвучування книжок, цим дуже сильно допоможете незрячим з нашої країни. Ми звертаємося до всіх жителів Тернопільщини. Звісно, нам легше орієнтуватися на працівників медійних організацій, для яких озвучування – це їхня повсякденна справа. Але це не головне. Якщо будь-який житель краю буде мати бажання озвучити книжку, і при цьому, якщо ця людина володіє нормальною дикцією, ми покажемо як це зробити. Дуже велике прохання – зголошуватися. Цим ви допоможете багатьом незрячим з нашої країни», – каже керівник проекту Остап Дроздов.

Створені аудіоверсії книжок поповнять фонди спецбібліотек для сліпих, що діють в Україні.

До акції вже приєдналися телекомпанії і радіостанції Києва, Сєвєродонецька, Вінниці, Луцька, Чернігова, Хмельницького. Організатори сподіваються, що акція «Озвучимо книжки для незрячих» охопить всі регіони України.

Софія Романська