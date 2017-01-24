Тернополян просять нагодувати безпритульних собак

24/01/2017 Розмір тексту:

У собак, якими опікується «Ноїв ковчег», закінчується їжа. Захисники безпритульних тварин просять небайдужих жителів Тернопільщини допомогти продуктами або пожертвувати гроші на утримання собак.

Волонтер Аліна Кошельовська вже кілька років рятує безпритульних собак. Дівчина каже: у притулку тварин постійно більшає. Проблеми виникають з їжею. Відтак волонтери просять допомоги у жителів Тернопільщини. «Якщо комусь потрібний собака, є можливість взяти його з центру. Таким чином ви знайдете собі друга і подаруєте безпритульній тваринці дім. Наразі у собак, які знаходяться у стерилізаційному центрі, закінчується їжа. Дуже потрібні м’ясні продукти. Їжі на суму п’ятсот гривень вистачає лише на один тиждень. Тож просимо допомоги у жителів краю. Потрібні будь-які м’ясні продукти, списані ковбаси, кістки. Тож хто має можливість, можна передати це все волонтерами. Будемо також вдячні за фінансові пожертвування. Для добровільних пожертв:

ТОГО “Асоціація захисників безпритульних тварин “Ноїв ковчег”

Р/Р 26009055105130 МФО 338783 в Тернопільській філії ПАТ КБ “Приватбанк”

ЄДРПОУ № 36829799

або картка (ключ до рахунку)

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