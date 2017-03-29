Тернополян просять допомогти здійснити мрії дітей загиблих бійців АТО

29/03/2017 Розмір тексту:

«Мрії, що здійснюються», – такий проект започаткували тернопільські волонтери. Вони просять жителів краю допомагати дітям, загиблих воїнів АТО у реалізації мрій.

Збулася мрія дітей українського героя Федора Лопацького, їм подарували сучасні велосипеди.

«Федір Лопацький був мобілізований до Збройних Сил України у 2014-му році. Він служив у 128-ій окремій гірсько-піхотній бригаді. Загинув у бою 25 січня 2015-го року. У Тернополі залишились його дружина і двоє неповнолітніх дітей: одинадцятирічна донька Вікторія і чотирнадцятирічний син Віталій. Діти мріяли про сучасні велосипеди. Їхня мрія вже здійснилася завдяки допомозі доброчинців. Тепер Вікторія і Віталій зможуть насолоджуватися велосипедними прогулянками. Ми щиро вдячні всім доброчинцям, і закликаємо до таких добрих справ», – кажуть у Логістичному центрі допомоги бійцям АТО.

У нашому краї залишилося до десяти родини, у яких діти чекають, щоб їхні мрії теж збулися. Відтак волонтери просять місцевих доброчинців долучитися до проекту «Мрії, що здійснюються».