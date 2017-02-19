Тернополян просять допомогти вижити п’ятимісячній дівчинці

19/02/2017 Розмір тексту:

Крихітна Софійка народилася на 25-му тижні вагітності вагою лише 690 грамів. Дитині необхідний дороговартісний апарат для дихання. Батьки просять допомоги у тернополян.

Софійка зараз лікується у Києві в лікарні «Охматдит». Лікарі майже півроку боролися за життя дитини, кризу вдалося подолати. Проте дотепер дівчинка киснево залежна.

«За час лікування вичерпалися всі наші фінансові можливості. Але апарат для дихання дитині необхідний, тому просимо допомоги у небайдужих жителів краю. З перших хвилин життя донечка перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Спочатку її стан оцінювали як вкрай важкий. Але Бог зробив чудо, і дитина вже п’ятий місяць бореться за життя. Хоча легені донині залишаються її слабким місцем. Дитина потребує, щоб у її носик постійно подавався кисень. А для цього потрібний кисневий концентратор і пульсоксиметр. Вартість сягає п’ятдесяти тисяч гривень. На жаль, за півроку боротьби за життя дитини наші фінансові можливості вичерпалися, лікування дуже дороге. Дуже просимо всіх небайдужих відгукнутися і допомогти нам», – каже батько дівчинки Сергій Молодик.

Телефон мами Софійки: 0992770262, номер карти ПриватБанку: 5168 7573 0231 7104. Одержувач: Молодик Сергій Іванович.