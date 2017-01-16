Тернополян просять допомогти врятувати священика

13/01/2017 Розмір тексту:

Священик Андрій Фешанець потребує допомоги жителів краю. Він намагається врятуватися від смертельної хвороби – раку кишечника. Минулого року священика оперували в Ізраїлі, але лікування необхідно продовжувати. Його рідні вже витратили всі заощадження і просять допомоги в жителів краю.

Священик Андрій Фешанець родом з Бережанського району. Вже понад десять років він служить у селах Підлісне і Баранівка Бережанського району. Два роки тому у нього виявили рак кишечника. Оперувати священика взялися в ізраїльські клініці. Завдяки допомозі небайдужих людей вдалося зібрати 50 тисяч доларів, які були необхідні на операцію.

«Ми почали радіти, що хвороба відступає. Операція пройшла успішно. Але зараз ще необхідно пройти чотири курси хіміотерапії. У нашої родини вже немає грошей. Тому звертаємося з проханням допомогти до небайдужих жителів краю. Перший курс хіміотерапії має відбутися вже в січні, а наступні курси – кожних наступних 2 тижні. Хіміотерапія вартуватиме 160 тисяч гривень. Ця сума для нас непосильна», – каже сестра хворого священика Галина Паньків.

Рідні священика просять перераховувати кошти на рахунок дружини священика. Оксана Фешанець: Приватбанк – 4149497858383658.