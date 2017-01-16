Тернополян просять допомогти врятувати священика
Священик Андрій Фешанець потребує допомоги жителів краю. Він намагається врятуватися від смертельної хвороби – раку кишечника. Минулого року священика оперували в Ізраїлі, але лікування необхідно продовжувати. Його рідні вже витратили всі заощадження і просять допомоги в жителів краю.
Священик Андрій Фешанець родом з Бережанського району. Вже понад десять років він служить у селах Підлісне і Баранівка Бережанського району. Два роки тому у нього виявили рак кишечника. Оперувати священика взялися в ізраїльські клініці. Завдяки допомозі небайдужих людей вдалося зібрати 50 тисяч доларів, які були необхідні на операцію.
«Ми почали радіти, що хвороба відступає. Операція пройшла успішно. Але зараз ще необхідно пройти чотири курси хіміотерапії. У нашої родини вже немає грошей. Тому звертаємося з проханням допомогти до небайдужих жителів краю. Перший курс хіміотерапії має відбутися вже в січні, а наступні курси – кожних наступних 2 тижні. Хіміотерапія вартуватиме 160 тисяч гривень. Ця сума для нас непосильна», – каже сестра хворого священика Галина Паньків.
Рідні священика просять перераховувати кошти на рахунок дружини священика. Оксана Фешанець: Приватбанк – 4149497858383658.
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Коментарі (1)
Dantshik13/01/2017
Шалом!
Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров’ю і переміг смерть для нас!
Йому не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.Він не сліпий і не глухонімий!
Кличте до Нього через не хочу, через крик і сльози про зцілення і запитайте за що і Милостивий відкриє для зменшення прірви і просите пробачення за спробу самотужки і гріхи що пам’ятаєте і не пам’ятаєте і не розкаяні прокляття предків!
Тому що диявол – нам ворог дуже не хоче нашого звернення до Господа Бога,
Спасителеві нашому, Який нам нічого не винен, любить нас по Своїй великій милості!
І в спілкуванні з Господом приймайте Його Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини!
І закликаючи Ім’я Йешуа-Спасителя і Силу Спокутної Крові Господа скасувати своїми устами доступ диявола через гріх і прокляття і проголошувати зцілення, здоров’я і перемагати смерть!
Де гарантія, що у вашому житті не прийде відчай і не знадобиться чудо!
Радість в Господі, сила наша!
Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
(Матф.5: 4)
Боже, нехай же буде Твоя, Досконала воля!
У Тебе всі часи і терміни!
Єврей не нація, а з Біблії мандрівник Божий, а Ізраїль з Біблії долающий людей Владою і Любов’ю Божою, а іудей дослов.переклад праведно славящий Господа Бога! Хто зветься, кого звуть і хто насправді не одне і теж!