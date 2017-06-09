Тернополян просять допомогти безпритульним тваринам

09/06/2017 Розмір тексту:

Асоціація безпритульних тварин «Ноїв ковчег» просить допомоги у тернополян. У притулку постійно з’являються нові тварини, відтак виникають проблеми з їжею. Волонтери звертаються за допомогою до жителів краю.

Також тернополянам пропонують взяти у притулку чотирилапих друзів. Волонтери запевняють, що ці тварини маються всі необхідні щеплення.

«Хочемо запевнити, що тварини з притулку досить хороші. Вони можуть стати вам вірними друзями, охороняти ваш дім. Тож якщо комусь потрібний собака, можна взяти його з центру. Наразі в центрі постійно є поповнення. Тож є потреба в їжі. Просимо допомоги в жителів краю. Будемо вдячні за фінансові пожертвування, а також їжу для тварин», – каже волонтер Аліна Кошельовська.

Перерахувати кошти можна за реквізитами банку:

ТОГО “Асоціація захисників безпритульних тварин “Ноїв ковчег”

Р/Р 26009055105130 МФО 338783 в Тернопільській філії ПАТ КБ “Приватбанк”

ЄДРПОУ № 36829799

або картка (ключ до рахунку)

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