Тернополян продовжують атакувати віруси

08/03/2017 Розмір тексту:

Незважаючи на прихід весни, віруси грипу та ГРВІ не відступають. У лікувальних закладах області продовжують фіксувати хворих. Найбільше страждають від застуди люди з ослабленим імунітетом.

У регіоні триває епідемічний сезон, – кажуть лікарі. Хоча тенденції захворюваності вже йдуть на спад. Велика ймовірність захворіти весною у людей з ослабленим імунітетом або з хронічними захворюваннями. Відтак жителям краю радять вживати достатньо вітамінізовану їжу.

«За останній тиждень загальна захворюваність на грип і ГРВІ складає 265,5 десятих випадків на сто тисяч населення. Наразі спостерігаємо зниження рівня захворюваності. Проте кількість госпіталізованих дещо зросла, маємо 147 осіб, більшість з яких – діти. На жаль, в нас підтвердилася циркуляція вірусу АН3, який циркулював з грудня. Радимо у весняний період тепло одягатися і правильно харчуватися, особливо стежити за здоров’ям варто тим особам, в кого ослаблений імунітет», – відзначила завідувач відділення організації досліджень ДУ «Тернопільський обласний центр Держсанепідслужби України» Марія Павельєва.

За словами лікарів-епідеміологів, цього року досить низький відсоток щеплення від грипу. Це пов’язано з відсутністю вакцини у лікувальних закладах краю упродовж тривалого періоду часу.