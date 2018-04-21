Тернополян попереджають про небезпеку в парках

20/04/2018 Розмір тексту:

Щовесни у Тернополі ускладнюється ситуація з кліщами. Незважаючи на профілактичні заходи комунальників, цих комах у тернопільських парках більшає. Кілька десятків укусів зафіксовано вже цієї весни.

Фахівці обласного лабораторного центру досліджують паркові зони щодо наявності кліщів. Незабаром комунальники розпочнуть боротьбу з цими комахами. Спеціальними засобами окроплюватимуть найбільш небезпечні ділянки. Відтак найближчими днями тернополян просять не прогулюватися парками з відкритими ділянками тіла.

«З потеплінням ситуація з кліщами ускладнюється. Коли на деревах з’являються перші листочки, то кліщів більшає. Вони розмножуються швидко. А їхня небезпека у тому, що вони можуть переносити інфекції або ж можуть призвести до небезпечної хвороби Лайма. Особливо небезпечні іксодові кліщі. Вони можуть переносити багато різних інфекційних захворювань. При обстеженні гідропарку «Топільче» зібрано більше двадцяти іксодових кліщів, в основному статевозрілі екземпляри. Скупчення кліщів відмічалися вздовж річки Серет, біля повалених дерев, пнів, в місцях, де було багато минулорічного опалого листя», – повідомили у ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Лікарі наголошують: при укусі кліща варто відвідати інфекціоніста, оскільки комаха може переносити інфекцію. А при спробі самостійного витягнення кліща, варто бути особливо обережним.

Софія Романська