Тернополян попереджають про небезпеку

23/12/2016 Розмір тексту:

Крига на водоймах Тернопільщини вабить до себе як досвідчених рибалок, так і аматорів. Однак рятувальники застерігають: під час коливання температурних показників виходити на лід небезпечно. Лише цього року на водоймах Тернопільщини загинуло до тридцяти людей, а по Україні – понад півтисячі.

Тернополянин Іван Балко рибалить з дитинства. Чоловік зізнається, правил безпеки дотримується не завжди. «Коли дуже любиш рибалку, то часто нехтуєш безпекою. На одну сторону розумієш, що життя важливіше за все, але часом ця справа так затягує, що не можеш відірватися. Але я згоден з рятувальниками, що у плюсову температуру виходити не варто. І ще треба дивитися на лід, якщо є плями білого кольору, то теж не треба ризикувати».

Рятувальники розповідають: нещодавно вода забрала життя чоловіка, який рибалив у човні. Це 36-річний житель Монастириського району, за словами рідних – хворів епілепсією. Рятувальники припускають: чоловік міг випасти з човна. «Ми вкотре просимо рибалок дотримуватися правил безпеки. Не варто випробовувати долю, виходячи на лід у невідомих місцях. Треба мати зі собою мотузку, палицю, перевіряти товщину льоду перед тим, як на нього ступати», – пояснюють в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

За словами метеорологів, далі передбачається потепління. Тож рибалкам краще не ризикувати.