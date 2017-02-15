Тернополян попереджають про можливе погіршення самопочуття

15/02/2017 Розмір тексту:

Різкі перепади температурних показників передбачають на Тернопільщині найближчими днями. Мінливість погодних умов може позначитися на здоров’ї метеозалежних людей.

Коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса, ожеледиця на автошляхах, невеликі опади у вигляді мокрого снігу, – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчими днями. За прогнозами Укргідрометеоцентру, мінлива погода зберігатиметься до кінця місяця. Також у другій половині лютого можливі магнітні бурі.

«Передбачається хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від кількох градусів тепла в обідню пору доби до незначних заморозків вночі. Вітер північний 7 – 12 метрів за секунду, також можливі пориви вітру. У результаті коливання температурних показників на дорогах можлива ожеледиця. Передбачаються опади у вигляді мокрого снігу та дощу».

Метеорологи попереджають про підвищену вологість повітря, у результаті якої може погіршуватися самопочуття у метеозалежних людей.