Тернополян можуть оштрафувати за купівлю квітів

13/03/2017 Розмір тексту:

В області стартувала щорічна операція «Первоцвіт»-2017. Екологи, поліція та громадські активісти серйозно взялися захищати рідкісні види рослин.

До Червоної криги України занесені всі підсніжники, шафран Гейфеля, сон-трава, проліски. Знищувати ці рослини суворо заборонено. Адміністративна відповідальність чекає навіть тих, хто купує перші весняні квіти.

«Поліція розпочала рейди-перевірки на вулицях Тернополя та інших населених пунктів області щодо реалізації перших весняних квітів. Оперативна робота зосереджена не лише в місцях збору, а й збуту рослин. Порушенням вважається не лише продаж рослин, а й придбання, карається накладенням штрафу від 153 гривень. Громадяни, які незаконно реалізовуватимуть первоцвіти, притягуватимуться до адміністративної відповідальності за статтею 88-1 ч. КУпАП. Відтак закликаємо жителів краю проявити екологічну свідомість, оскільки ці види рослин вимирають. Якщо не проводити відповідних заходів, ми можемо повністю втратити популяцію», – відзначають в обласному управлінні державної екологічної інспекції в області.

Операція «Первоцвіт»-2017 триватиме до 31-го травня. Жителям краю радять милуватися першими весняними квітами у лісах або ж посадити їх в себе вдома.