Тернополян чекають сонячні вихідні

08/12/2017 Розмір тексту:

Майже весняну погоду передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. Обійдеться без опадів, а температура повітря підвищуватиметься до восьми градусів тепла.

Сонячно, без опадів, переважно плюсова температура повітря, – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині цими вихідними. Проте за попередніми прогнозами метеорологів, з наступного тижня можливе невелике похолодання. А поки що жителям краю радять насолоджуватися теплом.

«Упродовж вихідних в регіоні передбачається плюсова температура повітря. Лише місцями вночі можливі незначні заморозки, а вдень температура повітря підвищуватиметься до шести – восьми градусів тепла. Вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. По всій території області упродовж доби обійдеться без опадів», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

Загалом метеорологи передбачають похолодання наступного тижня. З понеділка можливі опади у вигляді снігу та незначні заморозки.

Софія Романська