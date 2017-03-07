Тернополян чекає ще один “інвестиційний” подарунок від Надала: на Театральному майдані буде приватна “ратуша”

06/03/2017 3
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Міський голова Тернополя останні кілька місяців активно вихваляє свій новий проект тисячоліття. Мова йде про надбудову чи то перебудову на базі одного з комунальних приміщень, у результаті котрої у місті має з’явитись справжня архітектурна родзинка – “міська ратуша”.

Усе б добре, але очільник-націоналіст замовчує, що реалізовуватись це буде у вже класичний для нього спосіб – залучення інвестора на “відкритому конкурсі”.

Як і в усіх попередніх випадках інвестор отримає дуже привабливі квадратні метри в самісінькому центрі, а громада міста отримає ремонт фасаду комунального приміщення та безкоштовну можливість милуватись надбудованою приватною ратушею. Або ж хитрі «ділки» вигадають ще якісь «неймовірно цінні» переваги для міста.

І віднайдеться мільйон причин чому не вкласти в цю чи іншу реконструкцію бюджетні кошти щоб потім на постійні основі заробляти в міську казну кошти на здачі в оренду недешевих квадратних метрів.

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Коментарі (3)

володимир

06/03/2017

чудова ідея. ратуша додасть шарму обласному центру… все інше від лукавого.

vova

06/03/2017

Це буде на території першої школи-гімназії,на внутрішньому дворі.Взамін зроблять кусок фасаду школи.На заперечення директора школи пригрозили звільненням.І куди ж язик засунули так звані громадські активісти

Zinoviy

06/03/2017

Знову щось не так!?! Вперед на мітинг.

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