Тернополян чекає ще один “інвестиційний” подарунок від Надала: на Театральному майдані буде приватна “ратуша”
Міський голова Тернополя останні кілька місяців активно вихваляє свій новий проект тисячоліття. Мова йде про надбудову чи то перебудову на базі одного з комунальних приміщень, у результаті котрої у місті має з’явитись справжня архітектурна родзинка – “міська ратуша”.
Усе б добре, але очільник-націоналіст замовчує, що реалізовуватись це буде у вже класичний для нього спосіб – залучення інвестора на “відкритому конкурсі”.
Як і в усіх попередніх випадках інвестор отримає дуже привабливі квадратні метри в самісінькому центрі, а громада міста отримає ремонт фасаду комунального приміщення та безкоштовну можливість милуватись надбудованою приватною ратушею. Або ж хитрі «ділки» вигадають ще якісь «неймовірно цінні» переваги для міста.
І віднайдеться мільйон причин чому не вкласти в цю чи іншу реконструкцію бюджетні кошти щоб потім на постійні основі заробляти в міську казну кошти на здачі в оренду недешевих квадратних метрів.
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Коментарі (3)
володимир06/03/2017
чудова ідея. ратуша додасть шарму обласному центру… все інше від лукавого.
vova06/03/2017
Це буде на території першої школи-гімназії,на внутрішньому дворі.Взамін зроблять кусок фасаду школи.На заперечення директора школи пригрозили звільненням.І куди ж язик засунули так звані громадські активісти
Zinoviy06/03/2017
Знову щось не так!?! Вперед на мітинг.