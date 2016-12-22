Тернополян чекає новорічний “сюрприз” від тролейбусників?

22/12/2016 Розмір тексту:

У тернопільських тролейбусах може зрости вартість проїзду. Внаслідок підвищення тарифів на електроенергію у КП «Тернопільелектротранс» значно збільшаться витрати. За попередніми розрахунками, вартість проїзду має становити не менше чотирьох гривень.

Національна комісія у сфері енергетики і комунальних послуг пропонує встановити окремий тариф на електроенергію для міського електротранспорту, зокрема КП «Тернопільелектротранс». У комунальному підприємстві поки що нових тарифів не знають.

«Наразі підприємство оплачує електроенергію за ціною 1, 59 коп. за кВт. Хоча нинішня вартість проїзду була закладена, коли ціна становила 0,46 коп. за кВт. Наразі проводяться попередні розрахунки щодо рентабельності проїзду. За попередніми розрахунками, вартість проїзду повинна становити 4,13 коп. Однак, конкретно щодо підвищення ціни квитка у тролейбусах говорити ще рано», – відзначив керівник КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх.

Через високі ціни на електроенергію уникнути підвищення проїзду у тролейбусах не вдасться, – переконані у КП «Тернопільелектротранс». Хоча нині профспілки виступають проти цього кроку.