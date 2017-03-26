Тернополян чекає чергове подорожчання. ВІДЕО

26/03/2017 Розмір тексту:

Тарифи на воду зростуть вже найближчим часом.

22 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, переглянула тарифи на водопостачання і водовідведення для “Тернопільводоканалу”, та прийняла відповідну постанову про здорожчання. Згідно до неї мешканці Тернополя будуть сплачувати за послуги підприємства на 14% більше, повідомляє ТВ-4.

– При цьому національна комісія залишила 2 види тарифів, які були до цього часу, вони будуть відрізнятися для мешканців багатоквартирних будинків і для інших абонентів, зокрема,і приватного сектору. Причому в ці тарифи буде включено вартість періодичних повірок. Згідно нової постанови вартість послуг для мешканців багатоквартирних будинків буде становити 13 гривень 7 копійок, це рам водопостачання і водовідведення, а для абонентів приватного сектору – 12 гривень 24 копійки, – розповідає начальник планово-економічного відділу КП “Тернопільводоканал” Володимир Водовіз.

Вартість послуг зросте на 1 гривню 59 копійок за кубічний метр.

– Якщо враховувати середнє споживання сім’ї з 3 чоловік, то рахунки для такої сім’ї збільшаться на 12 гривень. Для абонентів, в яких оформлена субсидія, це не буде відчутно, тому що цю різницю покриє субсидія, – каже Володимир Водовіз.

Постанова про зростання тарифу на воду вступить в дію вже у найближчі дні – після опублікування в “Урядовому кур’єрі”. Тож тернополянам пропонують подати покази лічильників вже, аби провести розрахунок ще за старими тарифами.