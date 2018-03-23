У центрі Тернополя з’являться велетенські писанки

23/03/2018 Розмір тексту:

Напередодні Великодніх свят у Тернополі на вул. Сагайдачного облаштують 12 декоративних писанок заввишки півтора метри.

Велетенські писанки стануть справжньою окрасою міста напередодні свят, адже до їх розписання долучаться вихованці художньої школи, факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету, члени Національної спілки художників України та усі охочі тернополяни із творчим баченням.

Кожен із художників зможе обрати власний ескіз чи орнаменти та нанести їх на писанку просто неба на пленерах, які розпочнуться у центрі Тернополя уже з наступного тижня. Інші тернополянина зможуть спостерігати за роботою художників 5 та 6 квітня.

Охочим долучитися до творчого процесу потрібно звернутися до координаторів заходу – у Тернопільську художню школу, що знаходиться за адресою вул. Братів Бойчуків, 3а, або за тел.: 380(352) 26-72-07.