У Тернополі фура і легковик “не влізлись” під мостом. ФОТО
18/01/2017 0
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ДТП під мостом у сторону вул. Крушельницької трапилось у вівторок, 17 січня, близько 12.00.
Там зіткнулись DAF i Fiat, повідомляє “20 хвилин“.
– Водій авто DAF не надав переваги у русі і допустив зіткнення з авто Fiat, – повідомляють в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – Потерпілих у аварії не було. Утворився величезний затор. Водії розійшлись за європротколом.
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