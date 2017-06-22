Тернополем урочисто пройдуть понад тисяча випускників. ВІДЕО

22/06/2017 Розмір тексту:

Свято випускника відбудеться у суботу, 24 червня у Тернополі.

Традиційно, випускники шкіл міста шикуватимуться біля Надставної церкви, звідки всі разом вирушать до стадіону, де відбудуться урочистості, повідомляє ТВ-4.

З 15:30 орієнтовно до 16: 20 частину дороги, де відбуватиметься хода перекриють для транспорту.

Всього цьогоріч у Тернополі – 1 173 випускники, серед них – 74 претенденти на золоті та 45 претендентів на срібні медалі.