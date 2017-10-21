Тернополем пройшов марш патріотів. ФОТО

21/10/2017 Розмір тексту:

«Україна – це сила, Україна – єдина», – під такою назвою центром Тернополя пройшов марш патріотів. Приєдналися до ходи військовослужбовці, освітяни, а також переможці військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура).

Марш патріотів стартував на Театральному майдані Тернополя. Там зібралося близько 700 людей, більшість з яких – молоді хлопці та дівчата. Ходу розпочали з вітальних слів військових капеланів, представників влади, а також спільної молитви за мир в Україні.

«Це дуже важливий захід в умовах російсько-української війни. І загалом мета цього заходу – патріотичне виховання молоді. Ми хочемо, щоб наша молодь знала про героїв, які виборювали незалежність. Хочемо, щоб вони пам’ятали їхній прилад героїзму, достойності, вихованості. Це сформує покоління захисників України, покоління громадян-патріотів, які готові захищати свою країну від будь-якого ворога», – відзначив завідувач науково-краєзнавчого відділу Тернопільського комунального центру туризму Михайло Фалінський.

Доповнив урочистості виступ військового оркестру тернопільських артилеристів. Також учасники дійства поклали квіти до монументів В’ячеслава Чорновола, Ярослава та Ярослави Стецько, Степану Бандері, Тарасу Шевченку та Героям Небесної Сотні.

Софія Романська