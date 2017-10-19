Тернополем пройшли люди з чорними парасолями. ФОТО

19/10/2017 Розмір тексту:

З нагоди Європейського дня торгівлі людьми у Тернополі відбулася акція «Хода за свободу». Тернополяни пройшлися центральними вулицями міста, щоб привернути увагу до проблеми.

Серед організаторів акції – громадська організація «Відродження нації» та Міжнародна організація «Кампанія А 21». Приєдналося до ходи вулицями міста чимало молоді, громадських активістів, а також представники влади.

«Проблема справді актуальна. Особливо це розуміють ті люди, яких вона торкнулася особисто. Томі під час акції ми розповсюджували матеріали, які містять інформацію про те, що таке торгівля людьми, які можуть трапитися випадки, як захистити себе від потрапляння у відповідні ситуації, а також куди звертатися за допомогою тим людям, які постраждали від торгівлі», – відзначив начальник відділу сім’ї та молоді Тернопільської ОДА Ігор Чорний.

Загалом до ходи вулицями міста приєдналося більше сотні людей, вони йшли під символічними чорними парасолями. Колону супроводжувала поліція.

Софія Романська