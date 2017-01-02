Тернополем пройшла смолоскипна хода на честь Степана Бандери. ФОТО, ВІДЕО

02/01/2017 Розмір тексту:

Щорічний марш до дня народження Степана Бандери відбувся 1 січня.

Сотні тернополян пройшли з прапорами і смолоскипами від «Маяка» вулицею Руською до Театрального майдану і потім до пам’ятника Степану Бандері, повідомляє “20 хвилин“.

Активістів супроводжували оркестр та поліція.

Нагадаємо, 1 січня також відбулось покладання квітів до пам’ятника провідника ОУН Степана Бандери з нагоди 108-ї річниці від дня його народження.