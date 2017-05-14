Тернополем пройдуть щасливі сім’ї

14/05/2017 0
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14 травня з нагоди Тижня Подружжя у Тернополі проводять акцію на підтримку сімейних цінностей. В обласному центрі відбудеться масова хода щасливих сімей.

Розпочнеться хода о 13.00 біля Архикатедрального собору. Щасливі родини пройдуться центральними вулицями обласного центру. Таким чином захищатимуть традиційну сімю і популяризуватимуть сімейні цінності.

«Стартує Тиждень Подружжя. Ми хочемо привернути увагу суспільства до сімейних цінностей. Сотні щасливих сімей зберуться і пройдуться центральними вулицями нашого міста. Тож закликаємо жителів нашого краю приєднуватися до цієї ходи, щоб разом відстоюювати традиційну родину», – відзначив співорганізатор дійства Іван Мудрий.

Організатори запрошують приєднуватися до ходи молодих людей, які відстоюють традиційні сімейні цінності.

Софія Романська

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