Тернополем пройде марш у вишиванках

22/05/2017 0
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Традиційно 23 травня в Україні відзначають День Героїв.

Зі слів очільника Тернополя Сергія Надала, з цієї нагоди у нашому місті відбудеться ряд заходів, зокрема марш у вишиванках, патріотичний концерт та відкриття пам’ятного знаку воїнам, які віддали своє життя за Україну.

«О 17.00 год. від пр. Степана Бандери до площі Героїв Євромайдану пройде урочиста хода у вишиванках, після чого разом з тернополянами покладемо квіти до пам’ятників Героям України та борцям за її Незалежність та відкриємо пам’ятний знак воїнам, що віддали життя за Україну у сквері поруч з площею Героїв Євромайдану, – розповідає Сергій Надал. – Окрім цих подій, на площі Героїв Євромайдану буде організована концертна програма за участю тернопільських виконавців».

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