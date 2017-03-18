Тернополем пройде хресна хода

18/03/2017 0
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2 квітня відбудеться Хресна Дорога вулицями міста Тернополя.

Як повідомляє Погляд, о 15:00 в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці розпочнеться Архиєрейська Божественна Літургія.

О 16:00 – формування колони і початок Хресної ходи, на якій розважитимуть над Страстями Христовими, жертвуючи її за мир в Україні і неподільність нашого краю.

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