Тернополем почав курсувати тролейбус “Здоров’я”. ФОТО

07/10/2017 Розмір тексту:

У Тернополі з’явився «здоровий» тролейбус. Він є продовженням соціального проекту «Тролейбус щастя», який вже три роки спільно реалізовують Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» за підтримки директора Андрія Мастюха.

Цього разу студенти та викладачі, які працювали над оформленням машини, обрали тему «Здоров’я». Салон оздобили ароматичними трав’яними саше, «вітамінками», які розповідають про користь різних продуктів, позитивними картинками і висловами та інформацією про здоровий спосіб життя.

За словами координатора проекту «Тролейбус щастя» Галини Полюги, викладача кафедри інформатики ТНПУ, тема «Здоров’я» була найближчою студентам, які навчаються на хіміко-біологічному факультеті і факультеті фізичного виховання. А працюючи над втіленням розроблених ідей, звернулися за допомогою і до студентів-художників.

– Над цим проектом ми працювали два роки, – розповіла Юля Бевсюк, студентка четвертого курсу хіміко-біологічного факультету. – Хотіли показати, що бути здоровим — це модно. Під час поїздки можна почерпнути багато корисної інформації. Наприклад, якщо хтось забув, то пригадає, які продукти є корисними, а які — шкідливими, як вони впливають на роботу серцево-судинної, імунної систем тощо. Ароматичні мішечки при вході у тролейбус ми наповнили травами, які заспокоюють нервову систему. На мою думку, це дуже корисний проект.

Наразі тролейбус «Здоров’я» курсує по 11-му маршруту. Окрім нього, містом їздять такі «Тролейбуси щастя»: «Україно моя вишивана», «Фінансово-грамотний маршрут», «Ретро», «Територія вільної людини», «Тернопілля туристичне», «Україна єдина», «Тернопіль романтичний», «Сім кольорів щастя». А на черзі втілення нової теми – про найнеобхідніші сьогодні професії.

Ольга Трач