Тернополем курсує маршрутка з “двостороннім” кріслом. ФОТО
24/03/2017 1
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Стан тернопільських маршруток продовжує вражати жителів міста. Оприлюднено фото з салону, де спинка крісла зламана, а саме крісло є потенційно травматичним.
«От таке дивне крісло побачив сьогодні у маршрутці № 19», – написав Петро Самуляк.
У спільноті «Бойокот маршруток у Тернополі» плачевний станом місцевих автобусів викликає в людей сарказм.
«Нормальне двостороннє крісло», – підписав у коментарі Тимур Скорбенко.
Нагадаємо, днями в місті виявили маршрутку, в якої вікна ззаду закриті фанерою, а не склом.
Джерело: 0352.ua
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диспетчером в таксі
Коментарі (1)
Сергій24/03/2017
бидло транспорт для бидло людей,за таких нас мають.