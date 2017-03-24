Тернополем курсує маршрутка з “двостороннім” кріслом. ФОТО

24/03/2017 Розмір тексту:

Стан тернопільських маршруток продовжує вражати жителів міста. Оприлюднено фото з салону, де спинка крісла зламана, а саме крісло є потенційно травматичним.

«От таке дивне крісло побачив сьогодні у маршрутці № 19», – написав Петро Самуляк.

У спільноті «Бойокот маршруток у Тернополі» плачевний станом місцевих автобусів викликає в людей сарказм.

«Нормальне двостороннє крісло», – підписав у коментарі Тимур Скорбенко.

Нагадаємо, днями в місті виявили маршрутку, в якої вікна ззаду закриті фанерою, а не склом.

Джерело: 0352.ua