“Тернопільводоканал” оштрафували за високі тарифи

09/09/2018 Розмір тексту:

Антимонопольний комітет притягнув до відповідальності комунальне підприємство «Тернопільводоканал».

Про це розповіли у прес-службі Антимонопольного комітету, повідомляє tn.oblast.online.

Так, адміністративна колегія встановила, що підприємство, займаючи домінуюче становище на ринку значно завищило тарифи для мешканців сіл Тернопільського району. Зокрема, від завишених цін на послуги постраждали жителі сіл Івачів Долішній, Плотича, Гаї Гречинські, мкр. Гаї Чумакові (с. Байківці) Тернопільського району.

В зв’язку з цим «Тернопільводоканал» визнали винним у зловживанні монопольним становищем та погіршення законодавства про захист економічної конкуренції. Тепер комунальне підприємство повинно заплатити штраф в розмірі 136 тисяч гривень та укладати договори з споживачами відповідно до норм законодавства.