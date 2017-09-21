Тернопільським водіям, які “косять” під інвалідів, “світить” більше тисячі гривень штрафу
З 26 жовтня вступить у дію закон щодо збільшення відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.
За порушення правил зупинки чи стоянки транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів тягнуть за собою накладення штрафу від ста двадцяти до ста п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів. А саме – від 1020 до 1700 гривень.
Такий самий штраф очікує на тих водіїв, які незаконно встановлюють на транспортному засобі розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю», повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.
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