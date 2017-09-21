Тернопільським водіям, які “косять” під інвалідів, “світить” більше тисячі гривень штрафу

21/09/2017 Розмір тексту:

З 26 жовтня вступить у дію закон щодо збільшення відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

За порушення правил зупинки чи стоянки транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів тягнуть за собою накладення штрафу від ста двадцяти до ста п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів. А саме – від 1020 до 1700 гривень.