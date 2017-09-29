Тернопільським водіям нагадують, що з неділі слід їздити по-новому

29/09/2017 Розмір тексту:

З 1-го жовтня до 1-го травня всі автомобілі поза межами населених пунктів повинні їздити з увімкненим ближнім світлом фар. Це пов’язано із скороченням світлового дня і погіршенням видимості.

За дотриманням вимоги стежитиме поліція краю. Порушення загрожує штрафом від чотирьохсот гривень.

«Завдання цієї вимоги – зменшення ризику виникнення дорожньо-транспортних подій на наших дорогах. Якщо водій дотримується цього правила, це гарантуватиме йому безпеку. Він зможе здалека розгледіти автомобіль на дорозі або ж людину. Ми сподіваємося, що водії дотримуватимуться правил. У протилежному випадку їм доведеться сплачувати штрафи. Нагадаю, вимога обов’язкова для виконання для усіх водіїв, згідно з правилами дорожнього руху України», – відзначив виконуючий обов’язки начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції міста Тернополя, капітан поліції Андрій Петрук.

Нагадаємо, період увімкнених фар триватиме з першого жовтня до першого травня.

Софія Романська