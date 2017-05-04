Тернопільським водіям нагадують: правила дорожнього руху змінилися

04/05/2017 Розмір тексту:

В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху. Відповідний закон підписав Президент Петро Порошенко. Зміни стосуються кругового руху на перехрестях. Відтепер перевагу матимуть водії, які вже їдуть по колу.

Щодо нововведення формуються нормативно-правові акти в Кабінеті Міністрів України. Поки триває ця процедура, тернопільські водії дотримуватимуться старих правил.

«Наразі триває процедура внесення змін до організації правил дорожнього руху. Поки цих змін не внесуть, водії будуть їздити за існуючими правилами дорожнього руху і відповідно до існуючих дорожніх знаків. Причиною таких змін є інтенсивність руху транспортних засобів. Загалом Кабінет Міністрів має місяць часу, щоб привести свої нормативно-правові акти відповідно до законодавчих змін. Є сподівання, що нововведення убезпечать круговий рух на перехрестях. У Тернополі спеціальна комісія фахівців досліджуватиме кожне таке перехрестя. Щоб розділити транспортні потоки при необхідності створять острівці безпеки», – розповідає начальник сектору безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Андрій Петрук.

Ініціатори закону запевняють, що нововведення дозволять знизити аварійність на перехрестях з круговим рухом.

Софія Романська