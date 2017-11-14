Тернопільським водіям і пішоходам нагадають правила дорожнього руху

14/11/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині триває тиждень безпеки руху. Патрульна поліція посилено стежитиме за дотриманням правил як водіями, так і пішоходами. Також поліцейські проводитимуть профілактичні бесіди з наймолодшими школярами.

Жителям крають нагадують: статистика ДТП у нашому регіоні невтішна. Лише цього року на дорогах краю трапилося більше тисячі аварій, п’ять людей загинуло.

«Статистика дуже сумна. Щодня в Україні трапляється до півтисячі аварій. Наша робота під час Тижня безпеки руху буде більше спрямована на профілактику аварій. Ми хочемо донести всім учасникам дорожнього руху, що від того, чи вони дотримуються ПДР залежить життя людей. Також звертаємо особливу увагу на поведінку і дотримання правил пішоходами. Вони теж повинні чітко дотримуватись правил переходу доріг, а також буди обережними і навчати цього наймолодших. Тому ми хочемо охопити начально-профілактичними лекціями якомога більше шкіл. Найбільша проблема – незабезпеченість школярів світлоповертаючими елементами. Окрім цього, батьки часто показують поганий приклад щодо дотримання правил дорожнього руху», – відзначив керівник патрульної поліції міста Тернополя Михайло Білецький.

Тиждень безпеки дорожнього руху триватиме в області до 19-го листопада.

Софія Романська