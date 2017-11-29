Тернопільським водіям доведеться “притримати коней”

29/11/2017 Розмір тексту:

Нагадаємо, максимальну швидкість руху у населених пунктах України вирішили обмежити до 50-ти кілометрів за годину. Поки що дозволено їздити 60 кілометрів за годину. Поліція сподівається, що обмеження швидкості допоможе зменшити кількість ДТП.

Більше половини аварій на дорогах пов’язано із перевищенням швидкості, констатують поліцейські. Відтак з початку 2018-го року швидкість руху буде обмежено, однак механізм фіксування швидкості поки що не відпрацьовано.

«З початку 2018-го року діятимуть обмеження максимальної швидкості у населених пунктах. Швидкість зменшують до п’ятдесяти кілометрів за годину. Це має вплинути на забезпечення безпеки дорожнього руху. Оскільки менша швидкість дає водієві можливість швидше відреагувати на зміни у дорожній обстановці. За порушення передбачені штрафи. Думаю, жителям нашого регіону про це нововведення вже відомо. До слова, обмеження швидкості практикується і в багатьох європейських країн», – розповідає начальник відділу адміністративної практики УПП в м. Тернополі Руслан Хом’як.

За перевищення швидкості передбачені штрафи, які сягають п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Софія Романська