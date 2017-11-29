Тернопільським водіям доведеться їздити по-новому. ВІДЕО

29/11/2017 Розмір тексту:

В Україні починають діяти нові правила для водіїв.

Відтепер водійське посвідчення, видане вперше, буде дісним протягом 2-х років. Для того, щоб отримати постійне кермувальникам варто бути дуже уважними.

Є і нововведення щодо швидкості руху в населених пунктах. Детальніше – у сюжеті ІНТБ.