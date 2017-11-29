Тернопільським водіям доведеться їздити по-новому. ВІДЕО
29/11/2017 1
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В Україні починають діяти нові правила для водіїв.
Відтепер водійське посвідчення, видане вперше, буде дісним протягом 2-х років. Для того, щоб отримати постійне кермувальникам варто бути дуже уважними.
Є і нововведення щодо швидкості руху в населених пунктах. Детальніше – у сюжеті ІНТБ.
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Коментарі (1)
dfgfdg29/11/2017
це ще більше дає поліції можливості на хабарі