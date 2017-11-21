Тернопільським військовим у зону АТО передадуть медичні рюкзаки. ФОТО

21/11/2017 Розмір тексту:

Для виживання та порятунку життя під час війни необхідні засоби надання невідкладної медичної допомоги. Саме від них найчастіше залежить життя воїнів після поранення. Тому, сертифікати на придбання п’яти спеціальних сучасних військових медичних рюкзаків військовослужбовцям Тернопільської окремої артилерійської бригади вручили голова обласної державної адміністрації Степан Барна та генеральний директор агрохолдингу «Мрія» Саймон Чернявський.

Про те, що багато воїнів загинули через те, що їм не змогли вчасно надати медичну допомогу зазначив Степан Барна. Військові медичні рюкзаки розгортаються за лічені хвилини і дозволяють вберегти життя навіть в бойових умовах. Ініціатива їхнього придбання з’явилася під час спілкування з військовими медиками.

«Досить важлива комплектація рюкзака. У ньому є усі необхідні матеріали для зупинки кровотечі, перев’язки, надання невідкладної медичної допомоги, стабілізації пораненого. Під час отримання рюкзаків буде проведено спеціальний інструктаж. Також допоможуть під час надання медичної допомоги й сучасні ноші – дуже зручні та мобільні. Якщо кожен військовослужбовець володіє навиками надання медичної допомоги, у першу чергу собі, то це збільшує його шанси на виживання приблизно на 50-60%. Думаю, що це дуже допоможе у нашій роботі», – начальник медичного пункту бригади Олег Зарудний.

Про те, що у нелегкий для України час відчувається підтримка підприємців наголосив очільник Тернопільщини.

«Завдяки підтримці меценатів і підприємців, які поставили собі за мету допомагати українській армії вдається втілювати спільні проекти і забезпечувати необхідним військовослужбовців. Тернопільські бізнесмени реалізували проекти на підтримку Збройних Сил України майже на суму 10 мільйонів гривень», – зазначив Степан Барна.

Агрохолдинг «Мрія» для підтримки воїнів АТО відправляє з кожного гектару урожаю 10 гривень, що цьогоріч становить 1 мільйон 600 тисяч гривень.

«За останні три роки компанія уже направила 5 мільйонів гривень, у тому числі 1 мільйон 600 тисяч гривень цього року. Ми із цієї суми виділили 160 000 гривень для придбання медичних рюкзаків і спілкуємося з обласною владою про участь у других проектах, які потребують підтримки. Ми робимо усе, що можемо для підтримки української армії», – зазначив Саймон Чернявський.