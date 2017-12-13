Тернопільським вчителям обіцяють підвищити зарплату

13/12/2017 Розмір тексту:

У 2018-му році зарплата вчителів зросте на 25%, – такі зміни передбачає державний бюджет на 2018-ий рік. Нагадаємо, у 2017-му році зарплата вчителів збільшилася на 50%.

Підвищення зарплат вчителям – один з аспектів освітньої реформи, – відзначають експерти. Педагог має отримувати гідну зарплатню та відповідально ставитися до своєї роботи. У разі неякісного викладання, педагогів звільнятимуть.

«Робота вчителя має гідно оцінюватися. Однак ця гідна оплата здійснюватиметься за справді висококваліфіковану роботу. Кожен педагог у сучасній школі – має бути перш за все професіоналом, він повинен любити дітей та вкладати нові знання у сучасні покоління. На посади педагогів також проводитимуть конкурси», – відзначив експерт з реалізації освітньої реформи Ірина Когут.

Як виявлятимуть професіоналізм вчителів, наразі невідомо. Проте експерти аналітичного центру освітньої реформи відпрацьовують відповідну систему.

Софія Романська