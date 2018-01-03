Тернопільським “шумахерам” доведеться “стримати коней”

03/01/2018 Розмір тексту:

З 1 січня, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, максимальна швидкість у населених пунктах становитиме – 50 км за годину, раніше ж вона сягала 60 км на годину. Нововведення пов’язане із змінами до правил дорожнього руху, які запрацювали з початку 2018-го року.

Поряд з обмеженням швидкості руху, є й інші нововведення: дозвіл на евакуацію авто в разі порушення правил паркування, фото-відеофіксація порушень ПДР, ускладнений порядок видачі водійських прав.

Щодо обмеження швидкості руху в населених пунктах, то така норма діє у багатьох європейських країнах і США. У разі порушення тернопільські водії платитимуть штраф – майже три з половиною тисячі гривень. Донині штраф сягав 510 гривень.

«Норма щодо обмеження швидкості руху діє від початку 2018-го року. Поліція стежитиме за цією вимогою. Тож ми наголошуємо водіям про нововведення і просимо зберігати безпечну швидкість руху. До слова, менша швидкість руху дозволяє швидше реагувати водіям в екстремальних ситуаціях», – відзначає лейтенант поліції управління патрульної поліції в Тернопільській області Марія Бережна.

З 2018-го року збільшили штрафи і за керування автомобілем без прав. Стягнення сягатимуть понад десять тисяч гривень, а за повторне порушення доведеться сплатити понад сорок тисяч гривень. Донині за таке порушення штраф становив 510 гривень. Також змінено порядок видачі водійських посвідчень. Перший документ видаватимуть на два роки, якщо водій не порушить правил дорожнього руху посвідчення замінять на постійне. У протилежному – доведеться перескладати іспит.

Софія Романська