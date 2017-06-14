Тернопільським школярам скоротять канікули?

14/06/2017 Розмір тексту:

Літні канікули для школярів можуть скоротити до місяця, – відповідну ініціативу пропонує Міністерство освіти і науки України. Таким чином розвантажать навчальний рік.

Цього року тернопільські школярі відпочиватимуть, як зазвичай, три місяці. Однак вже у 2018-му можливі нововведення щодо тривалості канікул.

«Це європейська практика, коли літні канікули тривають місяць. В нас поки що практикуються літні канікули тривалістю 3 місяці. Я вважаю, що скорочення літніх канікул – це позитивний момент. Оскільки таким чином можна розвантажити навчальний рік, коли практикувати довші канікули взимку. Діти зможуть більше відпочивати у різні пори року. Бо часто трапляється, що літній трьохмісячний відпочинок позначається і на знаннях дітей, вони встигають багато забути, а також дехто вже втомлюється стільки відпочивати. І ще один момент – запровадження довших канікул взимку дозволить економити енергію навчальним закладам. Проте ініціатива скорочення літніх канікул ще буде обговорюватися, враховуватиметься думка дітей і батьків», – розповідає начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

Скільки триватимуть канікули у тернопільських школярів, залежить також від рішення на місцях у навчальних закладах, яким планують надати ще більше автономії.

Софія Романська