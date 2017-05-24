Тернопільським школярам можуть вкоротити канікули

24/05/2017 Розмір тексту:

Коли завершувати навчальний рік, вирішуватимуть безпосередньо у школах. Відповідне нововведення було затверджено у Міністерстві освіти і науки України. Проте семестр не може тривати довше, ніж до першого липня. А розпочнеться наступний навчальний рік без змін – першого вересня.

Тривалість літніх канікул не може бути меншою тридцяти календарних днів. Дата завершення навчального року залежить від кількох факторів: проведення державної підсумкової атестації, ЗНО, наявності навчальної практики, потреби у відпрацюванні пропущених годин у результаті карантину.

«Загальноосвітні навчальні заклади разом з органами державної влади та органами місцевого самоврядування прийматимуть рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення ДПА або ЗНО, щодо доцільності проведення навчальної практики або ж екскурсій, визначають дати проведення свята «Останній дзвоник» і вручення документів про освіту. Також кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. Проте зміст програми має бути викладений у повному обсязі в результаті ущільнення, самостійного опрацювання. Також менша кількість проведених уроків не може бути причиною відрахувань із заробітної плати», – відзначила начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Нагадаємо, цього року зовнішнє незалежне оцінювання завершиться 16-го червня. Дата Останнього дзвоника у школах краю у процесі обговорення.

Софія Романська