Тернопільським підприємцям нагадали: штрафів не уникнути

23/02/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині серйозно взялися за представників бізнесу. Підприємцям, які не платять податків, а також використовують роботу неофіційних працівників загрожують величезні штрафи. Які можуть бути наслідки боротьби з нелегальною зайнятістю, покаже час.

Штрафи за порушення у сфері трудових відносин зросли у кілька разів. Деякі роботодавці вважають, що це може знищити малий і середній бізнес.

«В таких умовах працювати просто нереально. Думаю багато підприємств просто не виживе. А це робочі місця для людей, хоч якийсь заробіток. На жаль, наша влада губить цей бізнес, не дає можливості для розвитку. Думаю, багато малих підприємців будуть змушені припинити діяльність», – каже голова профспілки підприємців Тернопільського центрального ринку «Захист справедливості» Наталія Шоломейчук.

За одного неоформленого працівника передбачений штраф понад сто тисяч гривень. За неофіційне підприємництво загрожує штраф понад 300 000 гривень, при повторному порушенні штраф подвоюється. Представники Держпраці в області вже розпочали перевірки різних підприємств й організацій.

«Роботодавець може притягатися до адміністративної відповідальності, а також на установу може накладатися фінансова санкція. На сьогоднішній день існують такі види відповідальності. Фінансова санкція на сьогоднішній день є масштабною, вона складає за одного неофіційного працівника – тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Перевірки проводяться на підприємствах усіх форм власності щодо оплати праці, щодо взагалі дотримання законодавства про працю. На жаль, в нашому регіоні фіксуємо чимало порушень законодавства про працю. Порушникам відповідальності не уникнути. Ці гроші зі сплачених штрафів наповнюватимуть державну скарбницю», – додає в. о. начальника управління Держпраці в області Наталія Рус.

Тіньовий бізнес гальмує соціально-економічний розвиток Тернопільщини, – переконані представники влади. Вони вважають, що подолати цю проблему способом звичайних домовленостей не вдасться. Насамперед доведеться відповідати підприємцям, які працюють нелегально.

Нагадаємо, підприємці Тернопільщини пікетували облдержадміністрацію з вимогою скасувати штрафи та зменшити податки. Але такі рішення на місцевому рівні не приймають. Відтак звернення представників бізнесу області відправлять до Верховної Ради України.