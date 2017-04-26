Тернопільським парком ходили жінки в білих халатах. ФОТО
26/04/2017 1
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Жінок у білих халатах, які обробляють траву за допомогою розпилювачів, можна було зустріти зранку у парку Національного Відродження 26 квітня.
Особливу увагу дезінфектори звертали на місця, де люди бувають найчастіше: паркові доріжки, ділянки навколо лавок. Роботи мали проводитися до 15.00, повідомляє “20 хвилин“. На час дезінфекції тернополян просять не відвідувати парк.
Завтра, 27 квітня роботи планують продовжити в парку “Топільче”. У парку “Здоровʼя” за сприятливих погодних умов дезінфекцію проведуть 3 травня. В парку ім. Т. Шевченка та на Набережній – 4 травня. У цей же день обробку від кліщів проведуть і в Старому парку. А 5 травня на прилеглих паркових зонах біля вулиць Чумацька та Яблунева.
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Коментарі (1)
Ганна26/04/2017
Дайте пораду чим обробляють…Можливо це допоможе обробити і на дачний участках.