Тернопільським парком ходили жінки в білих халатах. ФОТО

26/04/2017 Розмір тексту:

Жінок у білих халатах, які обробляють траву за допомогою розпилювачів, можна було зустріти зранку у парку Національного Відродження 26 квітня.

Особливу увагу дезінфектори звертали на місця, де люди бувають найчастіше: паркові доріжки, ділянки навколо лавок. Роботи мали проводитися до 15.00, повідомляє “20 хвилин“. На час дезінфекції тернополян просять не відвідувати парк.

Завтра, 27 квітня роботи планують продовжити в парку “Топільче”. У парку “Здоровʼя” за сприятливих погодних умов дезінфекцію проведуть 3 травня. В парку ім. Т. Шевченка та на Набережній – 4 травня. У цей же день обробку від кліщів проведуть і в Старому парку. А 5 травня на прилеглих паркових зонах біля вулиць Чумацька та Яблунева.