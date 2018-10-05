Тернопільським освітянам і медикам “підкинули” 20 мільйонів на зарплату

05/10/2018 Розмір тексту:

На черговій сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли низку важливих рішень, зокрема підтримали зміни до бюджету Тернополя на поточний рік.

«Відповідно до проекту рішень, який був підготовлений виконавчим комітетом та підтриманий сьогодні на сесії міської ради, між головними розпорядниками коштів проводиться перерозподіл асигнувань. Зокрема, зменшуються видатки по загальному та спеціальному фондах бюджету на 45,8 млн. грн та, відповідно до перерозподілу, ці кошти направляються на заробітну плату працівникам освіти та медичної галузі, оплату енергоносіїв та інших соціально-захищених видатків бюджету» – пояснює очільник Тернополя Сергій Надал.

Рішенням сесії найбільше коштів спрямовано на виплату заробітної плати працівникам медичної галузі – 11,3 млн.грн та на виплату заробітної плати працівникам освіти – 8,6 млн.грн. Також, 9,8 млн. грн. виділено на поточне утримання житлово-комунального господарства, ще 3 млн. грн. – на відшкодування пільгового перевезення окремих категорій громадян та 0,2 млн. грн. спрямовано на компенсаційні виплати учасникам АТО за земельні ділянки.

Окрім того, як додає очільник Тернополя, завдяки перерозподілу коштів, 5 млн. грн. спрямовується на фінансову підтримку КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та 2 млн. грн – КП «Тернопільводоканал».

Зауважимо, що проект рішення, яке було винесено на розгляд депутатів та підтримано ними на двадцять восьмій сесії міської ради, попередньо схвалено експертною радою та бюджетною комісією.