Тернопільським медикам і освітянам підкинули грошей

16/03/2018 Розмір тексту:

На черговій сесії Тернопільської міської ради депутати внесли зміни до бюджету міста на 2018 рік.

Зі слів міського голови Сергія Надала, серед найважливіших питань – те, що спрямовано кошти на оплату праці працівникам закладів охорони здоров’я та освіти.

«Також на сесії були виділені кошти на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, зокрема на Програму співпраці з управлінням державної казначейської служби, на Програму забезпечення обороноздатності військових формувань, на Програму профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» та ін., – пояснює очільник Тернополя. – Окрім того, передбачено кошти КП «Тернопільелектротранс» на придбання тролейбусів та частину коштів на придбання автобусів для єдиної муніципальної транспортної компанії міста. Решту коштів на придбання цих автобусів будемо залучати з кредитних ресурсів».