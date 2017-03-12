Тернопільським копам сьогодні виповнився рочок. ВІДЕО

12/03/2017 5
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Сьогодні, 12 березня річницю діяльності відзначають патрульні поліцейські Тернополя.

З цієї нагоди відбудуться урочистості в українському домі “Перемога”. Розпочнуться вони о 12 годині.

“Чекаємо усіх бажаючих розділити наше свято! У програмі виступи танцювальних колективів, ілюзіоніста, співачки Надії Гураль та учасниці Х-фактор Ірини Борисюк”, – повідомила у соцмережі Oksana Smilska.

Також до круглої дати патрульна поліція Тернополя презентувала ролик про свою роботу.

 

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Коментарі (5)

Анонімний

12/03/2017

вітаемо, вони молодці

знаючий

12/03/2017

зато бувші тітушки перетворилися в так званих громадських активістів, і мутять воду в тернополі,розписуються за всю громаду тернополя,ходять табунами і займаються диверсіями

Віталій

12/03/2017

Не знаю, а я бачу позитив, їх багато, штрафують водіїв і не тільки, одна тільки часта наявність їх на дорогах вже змушує зловмисників більше триматися в рамках а людям відчувати безпеку. бо раніше ментів можна було побачити тільки там десь за деревом сховались і штрафують “на лапу” водіїв.
Досвіду наберуться і буде ще краще.
Щдним словом – МОЛОДЦІ!

Коп

12/03/2017

І зарплату дати патрульним не по 10 тис грн, а як дільничим інспекторам по 5-6 тис(при вислузі 10-15 років) і тоді-б всі подивилися, які-б копи-патрульні мали-б показники в роботі, і хто-б там взагалі за лишився працювати.

Саша

12/03/2017

Яке свято – це позор і ганьба. Крім того, щоб зловити попугая чи зняти котика вони нічого не вміють, а ще забув вони вміють бити службові автомобілі та заступати на чергування в стані нартотичного спяніння. ДТП оформляли старі гаїшники, щоправдав цивільному. А задукументувати злочин вони вміють? Ні. Вони для цього визивають працівників слідчо-оперативної групи. А якщо в них забрати камери і машини – тобто поставити в рівні умови з старими поліцейськими, то напевне через тиждень нікого не лишиться. Це все хіба-що піар, а не реформа…..

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