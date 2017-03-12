Тернопільським копам сьогодні виповнився рочок. ВІДЕО

12/03/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 12 березня річницю діяльності відзначають патрульні поліцейські Тернополя.

З цієї нагоди відбудуться урочистості в українському домі “Перемога”. Розпочнуться вони о 12 годині.

“Чекаємо усіх бажаючих розділити наше свято! У програмі виступи танцювальних колективів, ілюзіоніста, співачки Надії Гураль та учасниці Х-фактор Ірини Борисюк”, – повідомила у соцмережі Oksana Smilska.

Також до круглої дати патрульна поліція Тернополя презентувала ролик про свою роботу.