Тернопільським копам представили нового керівника. ФОТО

Новопризначеного керівника представляв перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– У роботі Михайло Миколайович виявив себе як розумний і розсудливий керівник, – наголосив Олексій Георгійович. – Йому дісталося одне з найважчих Управлінь патрульної поліції за специфікою роботи. Однак він відмінно впорався. Тепер, маючи за плечима величезний досвід управління у великому місті, буде впроваджувати нові методи і підходи у Тернополі.

Своєї черги, Михайло Білецький зазначив, що основним пріоритетом у роботі буде зниження рівня злочинності та підвищення рівня безпеки громадян.

– Ми всі живемо в одному місті. Наші рідні і близькі ходять одними вулицями. Потрібно довести роботу до бездоганності, щоб злочинець боявся вийти на вулицю, – резюмував керівник.

Привітати з призначенням прийшов керівник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

– На нас чекає тісна співпраця, адже маємо спільні цілі та завдання, маємо підтримувати високий рівень довіри населення, який, без сумніву, формуємо разом, – зазначив Олександр Богомол.