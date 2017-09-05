Тернопільським копам представили нового керівника. ФОТО

05/09/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Сьогодні, 5 вересня, колективу Управління патрульної поліції Тернополя представили нового керівника 32-річного Михайла Білецького. До цього часу він очолював Патрульну поліцію Одеси. У минулому – боєць роти особливого призначення «Світязь».

Новопризначеного керівника представляв перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– У роботі Михайло Миколайович виявив себе як розумний і розсудливий керівник, – наголосив Олексій Георгійович. – Йому дісталося одне з найважчих Управлінь патрульної поліції за специфікою роботи. Однак він відмінно впорався. Тепер, маючи за плечима величезний досвід управління у великому місті, буде впроваджувати нові методи і підходи у Тернополі.

Своєї черги, Михайло Білецький зазначив, що основним пріоритетом у роботі буде зниження рівня злочинності та підвищення рівня безпеки громадян.

– Ми всі живемо в одному місті. Наші рідні і близькі ходять одними вулицями. Потрібно довести роботу до бездоганності, щоб злочинець боявся вийти на вулицю, – резюмував керівник.

Привітати з призначенням прийшов керівник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

– На нас чекає тісна співпраця, адже маємо спільні цілі та завдання, маємо підтримувати високий рівень довіри населення, який, без сумніву, формуємо разом, – зазначив Олександр Богомол.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Чи відповідають тернопільські ВУЗи статусу університетів?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,285 / 10.08m