Тернопільським деревам знов роблять обрізання. ФОТО

22/10/2017 Розмір тексту:

У Тернополі обрізають дерева. Операція планова, – стверджують комунальники. Її проводять, щоб омолодити дерева. Насамперед обрізають сухі гілки, які перешкоджають освітленню.

Обрізку дерев завершують на Руській, а також бульварі Тараса Шевченка. Такі роботи заплановані у парках і скверах.

«Обрізка планова. Роботи, зазвичай, відбуваються весною й осінню. Доцільність обрізки пов’язана з омолодженням дерев. Проте в першу чергу обрізаємо сухі гілки, які перешкоджають роботі вуличного освітлення або електричним мережам», – відзначають в управлінні ЖКГ Тернопільської міської ради.

Натомість екологи переймаються, що деякі дерева обрізають надто близько до стовбура, а це суперечить нормам обрізки. Оскільки дерева можуть почати сохнути. Наслідки неправильної обрізки можна побачити у парках Шевченка і «Топільче».

Проте у будь-якому випадку процедуру обрізки дерев називають необхідною. Однак проведення робіт має бути правильним, відповідно до екологічних вимог.

Софія Романська