Тернопільським абітурієнтам обмежили вибір під час вступної кампанії – 2017

21/04/2017 Розмір тексту:

У 2017-му році абітурієнти зможуть подати усього дев’ять заяв на чотири спеціальності. Для пільговиків збережені квоти на бюджетні місця, право позаконкурсного вступу скасовано.

Якщо минулого року абітурієнти могли подати 15 заяв на п’ять спеціальностей, то цьогоріч вирішили скоротити кількість можливих заяв. Відтак абітурієнтам необхідно завчасно визначитися зі спеціальністю.

«Діятиме лише електронна форма подачі документів, звичайна допускатиметься лише для пільгових категорій осіб. Також буде електронна реєстрація з двадцять дев’ятого червня до двадцять шостого липня. Це достатньо часу, щоб внести в електронну базу всі свої персональні дані, копії документів, зокрема атестата, результати сертифікатів ЗНО. Під час подачі заяв, буде потрібно ставити пріоритети на ту чи іншу спеціальність. Цього року Міністерство освіти дещо обмежує кількість подання заяв, можна буде подати дев’ять заяв на чотири спеціальності. Тобто вибір невеликий, треба обирати те, що ближче до душі, а також до своїх перспектив на майбутнє», – каже заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

Вступ до вищих навчальних закладів України відбуватиметься на основі сертифікатів ЗНО. Кількість поданих заяв на контрактну форму навчання не обмежуватимуть. У 2017- му році подаватимуть документи лише в електронному вигляді.

До слова, у 2017-му році абітурієнти зможуть скористатися і сертифікатами 2016-го року.

Софія Романська