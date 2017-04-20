Тернопільський забудовник програв справу на мільйон

20/04/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області скеровано для розгляду у суді кримінальне провадження за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення службовою особою приватного підприємства від сплати податків у сумі майже 1 мільйона гривень.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що службова особа приватного підприємства, що працює у сфері будівництва м. Тернополя, шляхом заниження об’єкту оподаткування єдиного податку, за період діяльності упродовж 2015-2016 років, умисно ухилилась від сплати такого податку в сумі, що є значними розмірами.

Збитки, завдані кримінальним правопорушенням, відшкодовані в повному обсязі.