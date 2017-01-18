Тернопільський водій заплатить більше 40000 гривень штрафу

18/01/2017 Розмір тексту:

На нетверезого водія патрульні склали протокол, який передбачає 40800 гривень штрафу.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі маршрутного автобуса “Богдан” та автомобіля Daewoo lanos отримали патрульні 17 січня, близько 18:45. На місці події, на вулиці Замкова, інспектори першочергово встановили потерпілих в аварії. Травмованою була 59-річна пасажирка маршрутного автобуса. Жінку госпіталізували.

Під час спілкування з водіями, інспектори встановили, що винуватець ДТП – 36-річний водій автомобіля Daewoo lanos, має явні ознаки алкогольного сп’яніння. Саме він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом.